Truffa alle anziane, presi dalla Polstrada i trasfertisti: ecco la refurtiva

Bologna, 26 marzo 2025 - Tre autori di raggiri ad anziane fermati, con la refurtiva, in A14. È successo in due giornate distinte, quando i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna hanno controllato due auto sospette. Nella prima a bordo c’erano un uomo ed una donna rispettivamente di 31 e 38 anni, residenti nella provincia di Caserta: con loro avevano 300 euro in contanti e numerosi monili in oro, tra anelli, collane e bracciali. Nella seconda auto a bordo era presente un quarantatreenne della provincia di Napoli, che aveva con sé 2.600 euro e altri monili in oro.

I tre non hanno saputo dare informazioni attendibili sulla provenienza di quegli oggetti. A seguito di vari accertamenti gli agenti della Polstrada sono riusciti a risalire a due anziane, una residente nella provincia di Verona e una residente nella provincia di Genova, entrambe vittime della truffa del “finto incidente” che coinvolgeva un loro parente, che sono state indotte con l’inganno a consegnare il denaro e i beni, poi trovati nella disponibilità dei tre soggetti. I tre sono stati dunque denunciati per truffa e i beni riconsegnati.