Truffa casa ‘fantasma’ a Bologna: le chiede 1.800 euro per l’affitto e poi scompare

Bologna, 3 ottobre 2023 - Ha fatto firmare alla giovane donna di 26 anni un contratto d’affitto che pareva regolare. E le ha fatto anticipare tre mesi di caparra, per quell’appartamento in zona San Donato, di un totale di 1.800 euro. La giovane, di origine nigeriana, si è fidata del conoscente, un napoletano di 55 anni, anche se in realtà non le aveva mostrato l’appartamento se non dall’esterno, con la scusa che era ancora abitato.

Peccato che quando, qualche tempo dopo, ha cercato di entrare in quella che pensava fosse la sua nuova casa con le chiavi consegnatele dall’uomo, ha scoperto che queste non aprivano proprio niente. E lui, dopo avere accampato qualche scusa per prendere tempo, è nel frattempo scomparso.

Alla fine, la donna ha fatto denuncia alla polizia, che dopo un’attività di indagine degli agenti del commissariato Due Torri-San Francesco è riuscita a risalire all’identità dell’uomo, anche grazie alla sua auto, riconosciuta dalla vittima. Dunque il 55enne è stato denunciato per truffa.