Truffa del finto idraulico, rubati ori e gioielli

Sabato pomeriggio di ordinaria follia a San Lazzaro, in via Kennedy, quasi di fronte alla piscina quando, dopo pranzo, due truffatori, un finto idraulico e un finto carabiniere, hanno messo a soqquadro un condominio. A raccontarlo la parente di uno dei residenti nel palazzo preso di mira: "Alcuni anziani del secondo piano hanno sentito suonare al campanello. Al citofono c’era un uomo che si spacciava per un idraulico. Ha detto di dover visionare l’appartamento perché era stato chiamato da un’altra condomina per una perdita di acqua. In quel momento, forse anche per l’età, la signora non ha pensato di scrivere nella chat del condominio. Ha aperto e in pochi minuti, davanti all’uscio, si è trovato un soggetto, effettivamente con abiti da idraulico che ha chiesto di poter vedere alcune cose nell’appartamento".

Il truffatore a quel punto, una volta entrato nell’appartamento, avrebbe iniziato a usare terminologia tecnica per sviare l’attenzione, spingendo a parole i due coniugi in una stanza della casa per distrarli. Nel frattempo, come si presuppone dai primi rilievi, un altro individuo sarebbe entrato nell’appartamento rubando alcuni gioielli. "A un certo punto – prosegue una condomina – il finto idraulico avrebbe ricevuto una telefonata, con una conversazione creata ad arte, in cui questo sedicente amico gli comunicava che, nella zona dove lui si trovava a fare il sopralluogo, i carabinieri avevano appena fermato alcuni ladri d’appartamento. Ed ecco quindi come hanno, poi, proseguito nell’inganno: l’intruso ha riferito il fatto agli anziani chiedendo se avessero notato qualcosa e informandoli che stava per arrivare un carabiniere a fare un sopralluogo".

Di lì a poco è arrivato un uomo, il complice, vestito da carabiniere: "Ha iniziato a dire che avevano catturato dei ladri e che avevano recuperato molta refurtiva – prosegue la donna –. Poco dopo hanno mostrato ai due coniugi i preziosi che lo stesso gli aveva rubato poco prima senza che loro se ne accorgessero e, guadagnando così la loro fiducia, ha chiesto di potersi far portare in altri appartamenti per fare domande agli altri condomini, preferibilmente anziani. Raggiunto l’altro appartamento hanno messo in piedi la stessa sceneggiata e non contenti hanno spintonata l’anziana residente rubandole oro e gioielli".

Sul posto, pochi minuti dopo i fatti, avvisati dalle vittime della truffa, sono arrivati i carabinieri della compagnia di San Lazzaro dalla limitrofa caserma di via Paolo Poggi. I militari hanno raccolto svariate testimonianze e anche alcune immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona.

Zoe Pederzini