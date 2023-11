Truffa del finto avvocato, la polizia sventa il colpo a Bologna

Bologna, 19 novembre 2023 – “Suo figlio ha avuto un brutto incidente, ha bisogno subito di soldi o verrà arrestato”: è ormai un disco rotto la scusa usata dai truffatori per raggirare le persone anziane. Eppure, nonostante i tanti appelli, c’è ancora qualcuno che – colto dal panico –cade nella rete. Stava per accadere di nuovo a un signore di 85 anni nella zona dell’ospedale Maggiore.

Come difendersi dalle truffe

L’uomo si è lasciato convincere a consegnare 10mila euro ai truffatori ed era già uscito di casa per la consegna quando la moglie ha avuto un dubbio e ha chiamato il 113. Gli agenti si sono precipitati per intercettare l’anziano prima dei malviventi e ci sono riusciti. Gli hanno spiegato cosa stava succedendo e l’uomo si è tranquillizzato.

Purtroppo il grande trambusto deve avere messo in allarme i truffatori che non si sono presentati al luogo pattuito per la consegna del denaro: gli agenti hanno lasciato l’uomo in compagnia del figlio, nel frattempo giunto sul posto.