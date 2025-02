Tenta la truffa del finto carabiniere, ma una 97enne non ci casca e lo fa arrestare

Bologna, 28 febbraio 2025 – Si finge carabiniere e tenta di farsi consegnare 14mila euro, ma la 97enne non ci casca e, insieme alla vicina di casa, lo fa arrestare.

La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un cittadino romeno di 24 anni per tentata truffa aggravata a persona anziana con il metodo del finto carabiniere. L’ennesima truffa di questo tipo, per fortuna sventata.

I fatti. Mercoledì mattina, attorno alle13.30, una anziana del ‘37 residente in via Tanari ha chiamato il numero di emergenza: ha riferito un tentativo di truffa telefonica posto ai danni della vicina di casa, una anziana di 97 anni che aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri della caserma di via dei Bersaglieri a Bologna.

L’uomo la informava che suo figlio aveva causato un sinistro stradale e avrebbe dovuto pagare immediatamente una somma pari a euro 14.000 euro da versare a un incaricato che si sarebbe recato a breve a casa sua , invitandola a non parlare con nessuno della vicenda. In particolare, le chiedeva di pesare l’oro e i gioielli e di “sbatterli” per alcune volte sul tavolo al fine di fargli sentire il rumore in modo da verificare che stesse effettivamente raccogliendo quanto da lui richiesto.

La vittima però, rimanendo molto scossa da quanto appreso, informava immediatamente la propria vicina di casa, la quale a sua volta contattava la polizia.

Gli operatori della Squadra Mobile, immediatamente hanno compreso si trattasse di una truffa, quindi in pochi minuti si posizionavano in osservazione in prossimità del condominio, dove poco dopo hanno visto l’anziana portare con sé un sacchetto di carta e incontrare in strada un ragazzo al quale porgeva il sacchetto con all’interno contanti pari a 3.900 euro, oro e gioielli. L’uomo dopo aver preso i beni della donna si stava allontanando velocemente ma è stato bloccato dai poliziotti.

L’uomo, nato in Romania e residente in provincia di Napoli, con precedenti in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e a seguito della convalida è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nella città di residenza.