Truffa il tabaccaio con il cambio dei soldi: denunciato un romeno

E’ entrato in una tabaccheria con un rotolo da 1.500 euro suddiviso in banconote da 5 e 10 euro, chiedendo di cambiarlo con tagli più grandi: il titolare dell’attività, verificato che il denaro fosse vero, ha accettato lo scambio restituendo 1000 euro in banconote da 50. Niente di strano, se non fosse che prima di uscire l’uomo ha chiesto di ricontare i soldi e qui è scattata la truffa: con mossa fulminea ha sfilato dal rotolo diverse centinaia di euro. Solo dopo il commerciante si è accorto di aver dato allo sconosciuto 1500 euro in tagli da 50, ma di averne ricevute solo 600 euro. Scattata la denuncia gli agenti della Locale hanno rintracciato il truffatore: un cittadino romeno di 23 anni, incensurato, risultato essere uno dei componenti di una banda dedita a questo tipo di truffe nel Nord Italia.