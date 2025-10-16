“Servono subito 60mila euro”. Nipote ‘salva’ gli anziani zii dai truffatori

Zola Predosa (Bologna), 16 ottobre 2025 – “Avevano telefonato fingendosi me, chiedendo ai miei zii un’ingente somma di denaro. Dicevano che ero ricoverata in gravi condizioni all’ospedale e che quei soldi servivano per cure urgenti in Svizzera”.

Inizia così il racconto di una residente della frazione Gesso, a Zola Predosa, che è riuscita a sventare una truffa ai danni dei suoi familiari grazie al suo tempestivo intervento. Lo scorso venerdì, infatti, la coppia aveva ricevuto una telefonata da una voce femminile che, spacciandosi per la nipote, chiedeva aiuto.

“La voce era travisata, e per giustificare il tono alterato sosteneva di star respirando con la mascherina dell’ossigeno. Chiedeva di reperire sessantamila euro da consegnare urgentemente, necessari a suo dire per pagare delle cure all’estero. Mia zia, presa dal panico, era davvero convinta che fossi io: è caduta nell’inganno perché manipolata dalla situazione e dalla voce allarmante al telefono”.

In realtà, la nipote si trovava a casa e stava cerc ando di contattare i suoi zii, insospettita dal loro ritardo. “Li aspettavo per un caffè – spiega – ma non arrivavano e il telefono era sempre occupato”.

Preoccupata, ha deciso di recarsi personalmente da loro, riuscendo così a interrompere in tempo il tentativo di truffa: la sua presenza, infatti, ha permesso ai familiari di rendersi conto dell’inganno. Il tentativo di raggiro però non si è fermato qui, perché pochi minuti dopo i truffatori hanno cominciato nuovamente a telefonare.

“Hanno richiamato insistentemente – ricorda la donna – spacciandosi questa volta per carabinieri. Dicevano di essere a conoscenza di truffe avvenute nella nostra zona e ci chiedevano se fossimo disposti a collaborare, proponendo un incontro in centro a Bologna. A quel punto, però, i miei zii non si sono lasciati ingannare e hanno chiuso la telefonata”.

La nipote si è poi recata dai carabinieri per sporgere denuncia. “Oltre al danno economico che queste truffe possono causare se non vengono sventate, c’è la forte preoccupazione per la salute degli anziani, che possono spaventarsi seriamente. Racconto ciò che è accaduto a noi proprio per tenere alta l’attenzione su questo grave tema”.