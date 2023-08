Truffa online, venditrice raggirata Derubata di cinquecento euro

Deve vendere una lampada, ma viene truffata per oltre 500 euro. Vittima una donna 50enne di San Lazzaro. Tutto è partito da un annuncio online, pubblicato dalla donna su un sito di compravendite virtuali: la 50enne, infatti, ha deciso di cedere, per la somma di settanta euro, una lampada in buono stato che aveva in casa. Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’annuncio sul sito internet la donna è stata contattata da un uomo, poi identificato in un 40enne napoletano. Il soggetto ha chiamato la venditrice tramite il cellulare che aveva trovato nell’annuncio e le ha detto di essere interessato all’acquisto del complemento d’arredo. Non è passato neanche un giorno che la 50enne riceve un’altra telefonata dal truffatore il quale le dice che per comodità le avrebbe dato il suo Iban tramite il quale la signora avrebbe potuto prelevare i soldi necessari all’acquisto e che, poi, così facendo, gli avrebbe potuto successivamente spedire il pacco con la lampada. Qui, però, la vicenda si complica.

La 50enne, infatti, arrivata alla sportello avrebbe fatto varie operazioni con la sua carta di credito finendo per versare, invece che prelevare, sul conto corrente del truffatore una somma di 300 euro.

Il tutto era stato architettato sapientemente dal sedicente acquirente che aveva organizzato in modo tale da guidare la donna a versare e non a prelevare. Poco tempo dopo la 50enne ha ricevuto un ‘alert’, tramite sms, dalla banca che aveva notato insoliti movimenti finanziari, ovvero lo spostamento di quei 300 euro da lei versati dal suo conto a quelli dell’uomo.

Non convinta, però, la donna, invece di insospettirsi, ha utilizzato un altro bancomat in suo possesso, sul quale c’erano duecento euro versando, anche questa somma, sul conto corrente i cui riferimenti le erano stati dati dal truffatore 40enne. La 50enne, però, a quel punto, viste le costanti richieste dell’uomo e notando che stava continuando a versare soldi senza riceverne, ha capito che era stata truffata e si è recata dai carabinieri. I militari, tramite le dichiarazioni della donna e tramite i riferimenti del conto corrente su cui erano stati richiesti i versamenti, sono risaliti all’identità del truffatore celato dietro questo inganno. Si tratta di un 40enne, napoletano, che è stato, dunque, denunciato e dovrà rispondere del reato di truffa.

Zoe Pederzini