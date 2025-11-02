La truffa degli orologi a Davide Pedretti, star dei social: “Hanno rubato due Rolex da 20mila euro”

Bologna, 2 novembre 2025 – È entrato in gioielleria, ha scelto due orologi di lusso e ha finto di pagarli, mostrando al dipendente un bonifico urgente che, in realtà, non è mai stato eseguito. E poi, come se nulla fosse, è uscito con i due Rolex sotto al braccio con un unico intento: rivenderli, incassare il denaro, e poi sparire nel nulla.

Truffa da 20mila euro in via d’Azeglio, da Davide Pedretti - Luxury watches. Il gioielliere, molto noto sui social, è finito nel mirino di un malfattore, che già in precedenza aveva acquistato nel punto vendita altri preziosi, che la scorsa settimana si è presentato in negozio per mettere a segno il colpo.

Nella boutique c’era “un mio collaboratore, che ha servito il cliente come sempre facciamo quando qualcuno arriva in negozio – inizia Pedretti –. L’acquirente ha scelto i due Rolex e ha deciso di comprarli”.

E infatti “ha mostrato al mio dipendente la ricevuta di un bonifico eseguito con urgenza, un tipo di pagamento che, tra l’altro, non è revocabile”, continua il gioielliere. Proprio per questo, l’impiegato “si è fidato, leggendo l’importo corretto e vedendo l’esecuzione del pagamento”.

Peccato, però, che il bonifico non sia mai arrivato. “Dopo aver inscenato l’acquisto – spiega Pedretti –, l’uomo è uscito dal negozio e poco dopo è andato in altre due gioiellerie altrettanto note”.

Dagli altri orafi, il malfattore, che è un cittadino italiano di 44 anni, “ha venduto i due Rolex e ha incassato il denaro – afferma –. E da quel momento, di lui, non si hanno più notizie: il cellulare è spento ed è irreperibile” da quando è avvenuta la truffa, cioè lo scorso sabato.

I Rolex apparsi sulla piattaforma Chrono24 e l’uomo sparito

“Noi ci siamo accorti della truffa vedendo che su Chrono24 (piattaforma leader per la compravendita di orologi di lusso, ndr) erano stati caricati i due Rolex da noi acquistati – dice –. A quel punto ci siamo insospettiti e siamo andati a controllare l’effettiva ricevuta del bonifico. E lì ci siamo accorti che i soldi non erano mai arrivati. Ho provato personalmente a contattarlo, ma l’uomo è sparito nel nulla”.

Pedretti si è già rivolto alle forze dell’ordine e gli orologi rubati sono stati sequestrati. Infatti, “è stata sporta querela in relazione alla truffa subita dal mio assistito – scandisce l’avvocato Giacomo Barvas –. La vicenda è al vaglio dell’autorità giudiziaria e non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni per non pregiudicare le indagini”.