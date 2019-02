Casalecchio di Reno (Bologna), 20 febbraio 2019 - Aveva tentato di acquistare una Mercedes Classe A nella concessionaria di Casalecchio utilizzando l'identità di un ignaro maresciallo della guardia costiera di Livorno, il 26enne bolognese arrestato l'altra mattina dai carabinieri della stazione di Casalecchio.

Si tratta di giovane di 26 anni, residente al Pilastro e già ben noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, che per riuscire nell'impresa aveva falsificato i documenti di identità del 34enne maresciallo di Livorno. Carta di identità, tesserino militare e busta paga così ben imitati da superare l'esame del funzionario che ha istruito la pratica di finanziamento per l'intero valore dell'auto nuova, ovvero 37mila euro.

Truffa che sarebbe andata certamente in porto se l'ignaro maresciallo livornese non avesse ricevuto una email dalla finanziaria presso la quale era stato avviato il finanziamento. Così lunedì mattina, quando si è presentato in via del Lavoro insieme all'auto nuova ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato per tentata truffa, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, possesso di segni distintivi contraffatti.

Poche ore dopo, però, l'uomo è tornato in libertà visto che il suo arresto non è stato convalidato.