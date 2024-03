Truffa dello specchietto, tenta il raggiro ai danni di un disabile: giovane denunciato

Bologna, 30 marzo 2024 – Era arrivato a Bologna con tutta la famiglia, con lo scopo di mettere a segno la tradizionale ‘truffa dello specchietto’.

Questa volta, però, per un ventunenne campano è scattata la denuncia da parte della polizia, che ha fermato l’autore del raggiro mentre, assieme a quattro membri della sua famiglia, seguiva in auto la vittima, un ventiseienne disabile, per costringerlo a prelevare a uno sportello bancomat. L’episodio è avvenuto l’altra sera, intorno alle 20,30, in via Sabotino.

Il ventiseienne, alla guida della sua auto, ha sentito un colpo e subito dopo è stato affiancato da una Volkswagen, con a bordo una famiglia campana di cinque persone. Dalla macchina è sceso immediatamente il ventunenne che, con fare minaccioso, ha subito accusato la vittima di avergli rotto, con una manovra, lo specchietto.

Poi, è passato alla richiesta di denaro: sostenendo che il danno provocato alla sua auto era di 800 euro, pur di chiudere la questione subito aveva detto al ragazzo che si sarebbe ‘accontentato’ di 150 euro.

Sorpreso e spaventato il ventiseienne, dopo aver spiegato all’altro di non poter scendere dall’auto a causa della sua disabilità, ha dato al truffatore i 25 euro che aveva con sé, acconsentendo poi a seguire la Volkswagen fino al bancomat più vicino per prendere altro denaro.

Lungo il tragitto, però, la vittima ha chiamato la polizia e gli agenti sono riusciti a intervenire prima che il truffatore e la sua famiglia riuscissero a mettere a segno il colpo.

Alla fine il ventunenne, già gravato da precedenti contro il patrimonio e la persona e anche specifici, è stato denunciato per truffa aggravata.