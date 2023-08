Truffa allo Stato sui ristori per il Covid: indagati due imprenditori a Bologna

Bologna, 11 agosto 2023 – Si sono intascati 50mila euro di contributi covid grazie ad una vasta rete di aziende create dal nulla: questa l’accusa con cui la Guardia di Finanza ha indagato due imprenditori, che si sono visti notificare il “divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale di responsabile legale o amministratore di qualsiasi ufficio direttivo di impresa”, e un sequestro preventivo, anche “per equivalente” per un valore di oltre 400 mila euro.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip Letizio Magliaro, a conclusione di indagini dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna, coordinate dal pm Tommaso Pierini. Le indagini dei finanzieri hanno individuato una rete di 20 società legate, per lo più in maniera “opaca”, a persone con vari precedenti. Questi pregiudicati hanno amministrato, anche di fatto, le società, percependo, indebitamente, i famosi ristori previsti nel 2021 per le aziende fermate dalla pandemia e previste nei decreti "Sostegni". Inoltre – sempre secondo le accuse – gli imprenditori hanno omesso di dichiarare al fisco elementi positivi di reddito. I due indagati avrebbero usato una società costituita ad arte per fornire manodopera impiegata presso cantieri navali operanti nei porti di Ancona e Taranto e per dirottare i ricavi su conti correnti aperti a Praga per eludere la tassazione.