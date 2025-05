Truffata coppia di anziani: "Vostra nipote è nei guai. Dateci subito 14mila euro"

Truffa pluriaggravata ai danni di una coppia di anziani, fermato il trio di truffatori. A giudizio i due maggiorenni, per cui è stato disposto l’obbligo di dimora, mentre si è proceduto separatamente per la sedicenne. È accaduto nei giorni scorsi a Ripoli, frazione di San Benedetto Val di Sambro.

Una anziana a mezzogiorno ha ricevuto una telefonata da una persona che si spacciava per carabiniere. Questi ha detto che la nipote dell’anziana aveva avuto un incidente stradale, investendo una bimba di 8 anni che era in pericolo di vita e che quindi doveva pagare subito 14mila euro altrimenti la nipote sarebbe finita nei guai, dato che la controparte si avvaleva di un ottimo avvocato. A quel punto, la vittima ha raccolto i preziosi che aveva, in alternativa al denaro, e si è preparata a consegnarli ai (finti) carabinieri. Il marito dell’anziana, però, capendo che c’era qualcosa che non andava, ha avvisato i carabinieri di Castiglione dei Pepoli, che, tramite la centrale operativa del comando compagnia di Vergato, hanno avvertito i colleghi del nucleo operativo e radiomobile, che si trovavano a San Benedetto proprio per un servizio di contrasto alle truffe ad anziani. E i militari dell’Arma hanno notato subito una Fiat 500X vicino all’abitazione in questione, a bordo due uomini di colore e una ragazza: fatto partire l’accertamento, è venuto fuori che l’auto era partita in nottata dalla Campania.

La ragazzina è scesa dall’auto, è andata all’abitazione dell’anziana presentandosi come carabiniere in borghese e facendosi consegnare i preziosi (collanine, bracciali, anelli, orecchini, spille) e poi è uscita salendo sull’auto. I tre sono stati fermati poco dopo, a Vado di Monzuno. Arrestati due uomini della Guinea, di 27 e 29 anni e giudicati per direttissima: i due (uno era assistito dall’avvocato Martino Macchiavelli, l’altro dall’avvocato Gabriele Chiaradonna) in udienza hanno negato qualsiasi coinvolgimento nella truffa e hanno detto di essere andati in Appennino per conoscere la ragazza. Il pm (vpo Paola dell’Aglio, titolare Francesca Rago) ha ribadito la richiesta di custodia cautelare in carcere formula dal pm titolare. Il giudice Anna Fiocchi ha respinto la richiesta e ha applicato per entrambi l’obbligo di dimora a Castelvolturno, accogliendo le richieste delle difesa. È stato chiesto termine a difesa da parte di entrambi i difensori e il processo è stato rinviato al 10 giugno.

Per la ragazzina si è proceduto separatamente ed è stata riaffidata ai genitori. "Non è ancora stato espresso alcun giudizio di colpevolezza sul mio assistito che ha respinto ogni addebito, sono moderatamente soddisfatto perché non è stata applicata la custodia cautelare in carcere – sottolinea Macchiavelli –. Le indagini sui telefonini e sulla dinamica del fatto sono in corso ed è aperta ogni possibilità. Si tratta certo di fatti che creano grande allarme sociale. Tuttavia con tutto il rispetto per ogni persona offesa bisogna tenere presente che né i carabinieri né gli avvocati si presentano alla porta di casa per chiedere migliaia di euro per un incidente, vero o finto che sia". Se anche fosse poi accertata la responsabilità dei due, "si deve tenere presente la sproporzione tra le organizzazioni criminali che lucrano su queste truffe, e sono difficilissime da smantellare, e la manovalanza di basso livello che si sposta per l’Italia. E i soggetti che si muovono in prima linea poi pagano per tutti". Gli inquirenti ritengono che dietro ci sia una regia sofisticata – chi ha fatto la telefonata con numero privato ai coniugi era molto professionale e parlava un ottimo italiano –, le indagini proseguiranno.