Truffata coppia di pensionati. Bonifici per 290mila euro. Caccia al finto maresciallo

Un sms per dire che il conto corrente è stato hackerato. Poi la richiesta di denaro, dimostrando empatia e dando certezze che grazie a lui si sarebbe risolta la situazione. Il tutto, dichiarandosi ’Maresciallo Fabrizio’. Ma in realtà, l’intera storia, era stata creata ad hoc per provare a truffare un 67enne di Vergato. E il colpo del finto appartenente alle forze dell’ordine, durato alcuni giorni, con scambi di messaggi e telefonate, è andato a segno, con un incasso di ben 290mila euro. Una cifra ingente sparita che ha rovinato la vita al pensionato e a sua moglie, 61enne.

"Il ’Maresciallo Fabrizio". Così si è presentato via sms. Al signore pensionato, classe ’58, ha detto: "Il suo conto corrente è stato hackerato. Sono il ’Maresciallo Fabrizio’, mi chiami e la posso aiutare". Il 67enne, allarmato, ha deciso di telefonarlo, temendo appunto di essere stato truffato e non pensando, minimamente, al fatto che la truffa fosse invece dietro l’angolo. Da qui è partita la conversazione con il ’Maresciallo Fabrizio’ che lo guidava nelle operazioni di trasferimento del denaro per difendersi dagli hacker che lo avevano colpito.

Movimenti bancari che si sono ripetuti per quattro volte. I primi tre dal suo conto corrente, mentre l’ultima tranche dal conto corrente della moglie classe ’64. Un totale di circa 290mila euro che ha mandato in bancarotta i due anziani. Il pensionato si è reso conto di essere stato truffato troppo tardi, e così si è recato, solo qualche giorno dopo, alla stazione dei carabinieri di Vergato per denunciare l’accaduto. Ma ormai il tempo limite per revocare i bonifici era passato. I militari dell’Arma però hanno deciso di proseguire le indagini. Anche l’autorità giudiziaria e la Procura si stanno muovendo in questa direzione per cercare di risalire alla persona, o alla banda, che ha compiuto la truffa.

Caso simile anche ad Anzola Emilia, con una 45enne che è stata imbrogliata con un raggiro partito sempre da un sms. Dopo la telefonata, la donna ha trasferito 9.500 euro in un conto corrente “più sicuro“, per difendersi da una truffa bancaria avviata da un dipendente infedele individuato dal Servizio Antifrode, come da indicazioni. In questa circostanza, però, il fattore tempo è stato fondamentale per consentire ai carabinieri della stazione di Anzola Emilia di raccogliere la denuncia entro poche ore ed eseguire un ’Decreto urgente di sequestro preventivo’, emesso rapidamente dalla Procura, per recuperare la somma di denaro tolta alla persona offesa.