Truffato online di 800 euro

Aveva già versato, in due rate, 800 euro di acconto per acquistare quel furgone, visto online in vendita a 2mila. Ma al trentaduenne di Vergato il mezzo non è mai arrivato, malgrado i solleciti al venditore, che intanto era scomparso. Lo hanno ritrovato i carabinieri, a cui il ragazzo ha porto denuncia: si tratta di un quarantottenne lombardo, che è stato denunciato per la truffa online.