Truffatori fermati in A14. In auto trovata la refurtiva

Stavano tornando alla base, con il carico di contanti e gioielli frutto delle truffe appena messe a segno. Non avevano fatto i conti, però, con i controlli a tappeto della polizia stradale, che hanno intercettato le auto sospette su cui viaggiavano e hanno deciso di fermarle per un controllo. Tre trasfertisti della truffa campani sono finiti nei guai negli scorsi giorni, fermati dagli agenti in due distinte occasioni. Il primo intervento della Polstrada è avvenuto lungo l’autostrada A14, in zona Pioppa: gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo un uomo e una donna, rispettivamente di 31 e 38 anni, entrambi residenti nella provincia di Caserta. La macchina è stata perquisita e all’interno sono stati trovati 300 euro in contanti e numerosi monili in oro, tra anelli, collane e bracciali.

La seconda auto è stata fermata il giorno seguente, sempre in A14, ma all’altezza dell’aeroporto. A bordo c’era un quarantatreenne della provincia di Napoli: controllato, aveva con sé 2.600 euro e, anche lui, altri monili in oro. I tre viaggiatori non hanno saputo dare informazioni attendibili agli agenti in merito alla provenienza di quegli oggetti. Così sono partite delle rapide indagini, per verificare se c’erano state in quelle giornate segnalazioni per furti o truffe. A seguito di vari accertamenti gli agenti della Polstrada sono riusciti a risalire a due anziane, una residente nella provincia di Verona e l’altra nella provincia di Genova, che avevano denunciato di essere state entrambe vittime della truffa del ‘finto incidente’. Ossia, i truffatori le avevano contattate, fingendosi avvocati o operatori delle forze dell’ordine e avevano riferito loro che un parente aveva provocato un incidente e per questo era in ‘custodia’. Per liberarlo, dunque, sarebbe stato necessario sborsare un’ingente somma, per raggiungere la quale erano più che graditi anche gioielli e oro. Così le signore, preoccupate, avevano dato ai delinquenti tutto quello che avevano in casa, tra monili e ricordi preziosi. Quelli che, per la fortuna delle povere signore, sono stati trovati dai poliziotti nelle due auto sospette fermate. I tre sono stati dunque denunciati per truffa e i beni riconsegnati alle legittime proprietarie.

n. t.