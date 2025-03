Truffatori intercettati dalla polstrada in A13

Si erano finti carabinieri per derubare un’anziana di seimila euro ed erano scappati. Due soggetti, italiani sulla quarantina e pluripregiudicati, sono stati fermati dalla Polizia Stradale della sottosezione di Altedo e denunciati per truffa aggravata. Nel pomeriggio del 4 marzo una pattuglia della Polstrada ha rintracciato, all’altezza del casello di Bologna Interporto dell’A13, un’auto segnalata poco prima dalla centrale operativa autostradale di Casalecchio.

La nota di ricerca diramata dalla centrale riguardava due persone che un paio d’ore prima si erano presentati a casa di un’anziana, residente in provincia di Vicenza, spacciandosi per carabinieri, asserendo di avere arrestato il figlio che aveva immediato bisogno di denaro per pagare le spese legali, convincendo la signora a consegnare ai due oltre 6mila euro in contanti e gli effetti personali in oro. Intercettata l’autovettura, i poliziotti hanno intimato l’alt agli occupanti, ma loro, anziché fermarsi in corsia di emergenza, hanno tentato di sottrarsi al controllo accelerando a tutto gas, tanto da costringere la pattuglia a chiamare i rinforzi per obbligare il veicolo ad uscire al casello di Bologna Arcoveggio.

Dopo avere appurato che i due fermati avevano a carico parecchi precedenti penali, i poliziotti hanno perquisito l’auto, riuscendo, non senza fatica, a rinvenire tutta la refurtiva, che era stata occultata all’interno dell’intercapedine del montante del portello posteriore. Tutta la refurtiva (nella foto) è stata sequestrata e a breve sarà riconsegnata dai poliziotti all’anziana signora. I malviventi sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.

z. p.