Truffatori senza cuore: "Suo figlio sta male"

Truffano un’anziana, ma vengono colti con le mani nel sacco, provano a fuggire e causano anche un incidente, per poi finire in manette. Paura e delirio, ma a lieto fine, in pieno centro a Molinella. I Carabinieri della Compagnia di Molinella, comandati dal capitano Tommaso Marizza, hanno arrestato gli autori di una truffa aggravata in concorso commessa ai danni di una 72enne italiana.

Si tratta di due napoletani di 54 e 41 anni, pregiudicati per reati di vario genere. È successo nel pomeriggio del 7 novembre, quando i militari del Nucleo Radiomobile sono stati informati, da alcuni cittadini, della presenza sospetta di una Fiat Panda nera, risultata poi presa a noleggio, che stava transitando nel centro di Molinella. Alla vista dei carabinieri che stavano arrivando, il conducente dell’utilitaria, il 54enne, invece di fermarsi ed esibire i documenti, ha accelerato, violando la segnaletica stradale. L’inseguimento è terminato poco più in là, in via Cesare Battisti dove l’automobilista è rimasto coinvolto in un incidente stradale non grave con un altro veicolo condotto da un’italiana sulla sessantina. Raggiunto dai carabinieri del Radiomobile che gli hanno impedito di proseguire la fuga a piedi, l’autista della Fiat Panda, è stato identificato nel 54enne italiano. Sottoposto a una perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di 5.000 euro in contanti. Convinti che il 54enne fosse coinvolto in un’attività illecita con un’altra persona, i carabinieri, che nel frattempo erano stati raggiunti da un’altra pattuglia in supporto, hanno infatti individuato, poco distante dall’incidente, il complice: il 41enne italiano. Proprio in quel frangente il 41enne era sulla soglia di casa della 72enne e si stava facendo consegnare 2.000 euro in contanti e un cofanetto di gioielli dalla signora.

La donna, spaventata e ancora turbata, sentita dai carabinieri, ha riferito di avere ricevuto la telefonata di un soggetto che l’aveva informata di un imprevisto sanitario accaduto al figlio. Come spesso avviene nello schema di queste truffe la donna, a detta dei criminali, per aiutare il figlio avrebbe dovuto consegnare i soldi a degli intermediari che si sarebbero presentati davanti alla porta. Il 54enne ed il 41enne sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e sono stati condotti in camera di sicurezza. A seguito della direttissima i due malviventi sono stati portati al carcere della Dozza.

Zoe Pederzini