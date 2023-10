I truffatori cadono nel tranello dei carabinieri: arrestati

Bologna, 3 ottobre 2023 – Il nonno che volevano raggirare e sei carabinieri in borghese: ecco chi hanno trovato in casa due truffatori. Ed ecco, anche, come è finita la storia: i due sono stati arrestati. Un epilogo che, purtroppo, non accade spesso e quindi deve essere motivo di doppia soddisfazione.

Tutto comincia quando l’uomo, 84 anni e residente in una zona di campagna intorno a San Giovanni in Persiceto, riceve la telefonata di una donna che si spaccia per dipendente comunale: “Abbiamo una proposta vantaggiosa per gli anziani, le invio due persone a casa che le spiegheranno tutto”, propone. L’anziano accetta ma poi racconta tutto al figlio che prima chiama in Comune e poi – appurato che era tutto una bugia – anche i carabinieri. I quali decidono di tendere l’agguato ai truffatori per poterli sorprendere con le mani nel sacco.

L’appuntamento è concordato per il 2 ottobre, giornata dei nonni: i sei carabinieri si appostano tra interno ed esterno della casa. Il nonno viene istruito per stare al gioco dei truffatori che gli gli chiedendogli soldi per conto di una fantomatica associazione creata per promuovere l’acquisto di veicoli destinati alle persone anziane. L’84enne ascolta impassibile fino all’ingresso in scena carabinieri che arrestano i due: un 56enne residente in provincia di Lucca, con precedenti di polizia specifici e un 38enne residente in provincia di Ferrara, incensurato, per tentata truffa in concorso.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due soggetti arrestati sono stati trattenuti, in attesa del processo con rito direttissimo.