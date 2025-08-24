Truffava papabili affittuari. Arrestata una finta agente: "Se dai la caparra, la casa è tua"

"Datemi la caparra e l’appartamento è vostro". Con questo trucco, fingendosi un agente immobiliare, si approfittava delle persone in cerca di casa: la polizia smaschera in flagranza una donna, 57enne torinese senza precedenti penali, che incontrava papabili affittuari per una visita negli alloggi e poi tentava di truffarli. La donna è stata già rimessa in libertà.

È successo venerdì, quando all’ufficio denunce della Questura si è presentata una cittadina raccontando di un sospetto raggiro in corso, di cui lei stessa avrebbe potuto essere vittima. La donna, infatti, aveva trovato in un sito immobiliare online un annuncio che avrebbe potuto fare al caso suo per un appartamento in locazione. E, dopo aver risposto mostrando il proprio interesse, aveva ricevuto indicazioni per incontrare sul posto una collaboratrice, tale ’Gloria Parisi’, incaricata di mostrarle l’alloggio. L’accordo prevedeva, dopo la visita, la stipula di un contratto di affitto, risultato poi fasullo, con versamento di una cospicua caparra dal valore di 1.800 euro tramite bonifico bancario.

Un accordo che non ha convinto la potenziale affittuaria, che si è recata in Questura per segnalare l’accaduto. E all’appuntamento fissato con la malfattrice, non si è presentata sola: alla visita in via Centotrecento, infatti, c’erano anche diversi agenti in abiti civili, che hanno seguito la scena e colto in flagranza per truffa la finta intermediaria.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il ruolo della truffatrice era limitato: la donna si occupava di mostrare gli appartamenti, dicendo ai potenziali inquilini di non poter fornire ulteriori dettagli in quanto "semplice segretaria" e rimandando poi ogni trattativa al presunto "titolare dell’agenzia".

Terminata la visita, poi, alle vittime veniva prospettata la possibilità di fermare l’immobile con il versamento di una caparra.

Un piano articolato e ben studiato, che potrebbe aver ingannato più persone: sempre venerdì, infatti, altri due cittadini, stranieri, si sono presentati in Questura denunciando di essere già caduti in trappola, per via di una truffa consumata attraverso le stesse modalità. L’indagine sta proseguendo per verificare anche se ci siano ulteriori complici, in particolare il "titolare di agenzia" che contattava telefonicamente le vittime.

Mariateresa Mastromarino