"Truffe ad anziani, la sensibilizzazione funziona"

Le campagne di sensibilizzazione attivate dalla Questura di Bologna per arginare il fenomeno delle truffe agli anziani, tramite informazioni utili a non credere a chi si finge un tecnico del gas o chissà cos’altro per intrufolarsi in casa, funzionano: tanto che perfino gli agenti di Polizia, quelli veri, a volte faticano a conquistare la fiducia degli anziani quando hanno necessità di bussare alla loro porta. "Non sempre credono che siamo poliziotti", racconta il commissario capo Giacomo Uboldi, della Squadra mobile. Di recente è stata arrestata una ladra seriale: la 48enne, nata a Reggio Emilia e residente a Bologna con molti precedenti per reati contro il patrimonio, si spacciava per infermiera, funzionaria Inps o addetta postale. Gli agenti si sono messi in contatto con le anziane vittime della 48enne, che si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini sono partite da un furto messo a segno a marzo a Zola Predosa. La 48enne aveva agganciato un’anziana in un centro commerciale, raccontando di essere un’infermiera e di averla conosciuta tempo prima in ospedale: ha poi seguito la vittima fino a casa, riuscendo a farsi aprire e poi a portar via oro e contanti. La polizia ha poi monitorato la donna con un localizzatore applicato all’auto. Contestati sei episodi, bottino totale di 50mila euro circa.