Truffe ad anziani. Stop impunità ai delinquenti

Lei 97 anni, la vicina di casa 88 anni. Quasi due secoli per due signore. Ebbene la seconda ha sventato una truffa ai danni dell’amica evitando che gioielli e contante prendessero il volo. Ha avvisato la polizia che l’amica aveva ricevuto una telefonata da un finto maresciallo dei carabinieri che sarebbe arrivato a prelevare bigliettoni in contanti e preziosi per pagare la sanzione di 14mila euro per un incidente del figlio. Il truffatore di turno, un romeno di 24 anni con residenza a Napoli, è stato arrestato mentre prelevava il bottino. Sapete che fine ha fatto? Il giudice dopo aver convalidato l’arresto ha disposto l’obbligo di dimora a casa sua, a Napoli appunto. Secondo voi il truffatore dopo una “stangata” del genere si sarà impaurito? Siamo sicuri che il giovanotto delinquente se la ride e prende il provvedimento come un incentivo a continuare nel suo mestiere di vigliacco che ruba agli anziani. Il problema è proprio questo: l’impunità e le maglie larghe della legge. Il conto sotto forma di sentenza e di probabile condanna chissà mai quando arriverà. E intanto i delinquenti continuano a telefonare alla prossima vittima. Le pene dovrebbero essere in certi casi pesanti, maledette e subito da scontare in carcere. Le carceri sono piene? Facciamone delle altre.

