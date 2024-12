Truffe agli anziani: domani incontro per riconoscerle

Con i numeri del reato delle truffe agli anziani in costante aumento anche in area circondariale, il municipio di Castel Guelfo corre ai ripari. Domani, 3 dicembre, a partire dalle 20.30 nella sala del consiglio di Palazzo Malvezzi Hercolani, è in programma un incontro pubblico finalizzato alla prevenzione e al contrasto della piaga. Una bella modalità per avere a disposizione qualche strumento informativo in più e sapere come riconoscere le tecniche di un possibile raggiro. Presenti alla serata il sindaco Claudio Franceschi, il comandante della Compagnia Carabinieri di Imola Domenico Lavigna ed il maresciallo della stazione guelfese Giuseppe Bellobuono oltre a Daniele Brighi al timone della Polizia Locale del territorio.