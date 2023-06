Truffe agli anziani, due colpi nel giro di un’ora

Due truffe ai danni di signore anziane messe a segno nel giro di un’ora. È successo ieri in Bolognina e in zona Massarenti. Nel primo caso, la signora di 88 anni è stata chiamata da un finto avvocato che le ha chiesto dei soldi con la scusa che la figlia e il genero sono in ospedale per un incidente e hanno bisogno di aiuto. La vittima, preoccupata, raccoglie circa 2mila euro che consegnerà a un uomo presentatosi sotto casa sua. La seconda truffa, sempre ai danni di una 88enne, è stata messa a segno in zona Massarenti. In questo caso, la signora viene agganciata sul pianerottolo di casa da una donna (che finge di abitare al piano di sopra), con la scusa di aver perso il rossetto nel suo terrazzo. La vittima decide di farla entrare in casa: qui la donna asporta 300 euro, un paio di orecchini e un orologio.