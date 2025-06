Truffe agli anziani: il piano. Incontri, volantini e aiuti

Al via la campagna di comunicazione per prevenire le truffe agli anziani. Rispondere ‘no’ "si può e si deve fare". Per questo la rassegna ha l’obiettivo di informare la cittadinanza sui comportamenti da adottare per tutelarsi e sulle azioni da intraprendere dopo essere stati vittime di questo spiacevole fenomeno.

"Il primo messaggio che lanciamo è quello di non vergognarsi a denunciare se si subisce una truffa – afferma Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza urbana integrata –. Le tecniche dei malviventi si evolvono velocemente, tant’è vero che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta ingannando anche molti giovani".

Intanto, in una foto del progetto, una signora tiene in mano un mattarello e grida: "Non mi convinci mica!". A lanciare questo slogan ‘anti-truffe’ è Lidia, una degli over 65 testimonial dell’iniziativa promossa in collaborazione con la Prefettura. Inoltre è stata adottata un’azione specifica per le truffe online: un contributo pari al 10% dell’importo sottratto fino a un massimo di 200 euro e il rimborso forfettario di 60 euro in caso di furto del cellulare. Saranno "oltre 600 i manifesti che verranno affissi su tutto il territorio e 9.000 i volantini che verranno distribuiti nei luoghi più frequentati dagli anziani, oltre all’invio di lettere al domicilio dei soggetti più fragili", annuncia Sabrina Sessa, responsabile unità intermedia Fragilità, non autosufficienza e disabilità. Saranno calendarizzati anche 30 incontri con la Polizia locale nelle Case di Quartiere, nei supermercati o centri commerciali.

Il primo di questi appuntamenti è il 25 giugno nel quartiere Borgo Panigale-Reno, ma "saremo anche presenti con il nostro ufficio mobile in diversi luoghi ad alto tasso di frequenza – sottolinea Romano Mignani (foto), comandante della Polizia locale –. In queste sedi raccoglieremo delle segnalazioni e trasmetteremo agli anziani un sentimento di fiducia e sicurezza".

Verranno distribuite anche delle catenelle antifurto per il portafogli, da agganciare alla borsa o alla tasca dei pantaloni. Nel 2024 sono state 245 domande d’aiuto per un totale di 26mila euro di contributi. Invece, dal 2018 ammontano a 151mila euro i finanziamenti, mentre da gennaio ad aprile 2025 si sono registrate 94 domande per circa 5.000 euro di contributi.