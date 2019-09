Bologna, 7 settembre 2019 - "Mia madre è una donna estremamente lucida, malgrado l’età. Ricorda perfettamente quello che è accaduto martedì, quando una donna all’apparenza gentile le si è avvicinata e l’ha convinta a farla entrare in casa. Poi però qualcosa sfugge. Perché ha un vuoto di un’ora almeno di memoria. Non posso dirlo con certezza, ma sospetto che sia stata narcotizzata". La vittima di quello che all’apparenza sembra un tipico caso di truffa ad anziano, è una signora di 85 anni residente in via Saffi. Per la figlia della donna, però, la storia non è così lineare. E assume contorni inquietanti.

Andiamo per ordine. La cronaca. Martedì mattina la pensionata, dopo aver fatto la spesa, torna verso casa. Sotto al portone incontra una donna che si presenta come dipendente dell’Inps e le dice di avere un rimborso da consegnarle. Per ‘sbloccarlo’, però, la signora deve pagare 280 euro. "Vengo in casa e le spiego", le dice. L’aiuta pure con le buste e sale in ascensore con la vittima. Arrivano in casa, parlano. Per convincerla della sua ‘buona fede’ la truffatrice, dopo aver rintronato di chiacchiere la signora, apprendendo così anche che la donna ha una figlia, finge di telefonare quest’ultima, ipotetica destinataria del fantomatico rimborso. "Da qui in poi il racconto di mia madre si interrompe – racconta la figlia della pensionata –. Lei mi dirà poi di essersi svegliata come da una specie di sonno, da sola e seduta su una sedia della cucina. Senza più soldi, né gioielli". Un bottino portato via di circa 15mila euro, come denunciato alla polizia, che è arrivata sul posto con Volanti e Scientifica.

"Mia madre è una donna anziana, ma molto lucida – continua la professionista –. Come abbiamo avuto modo di vedere dalle telecamere del palazzo, la ladra se ne è andata tre quarti d’ora prima che mia madre chiamasse me e un’altra vicina, spaventata e sotto choc per il furto subito. L’abbiamo portata dal medico e qui il dottore ci ha detto che il giorno prima aveva assistito un’altra pensionata che aveva subito un furto analogo e che, nello stesso modo, non ricordava nulla dell’accaduto. Ora io non posso certo dirlo con sicurezza... Ma sospetto fortemente che mia madre sia stata in qualche modo drogata, magari con uno spray narcotico".

L’altro episodio di truffa con furto a cui si riferisce la donna è avvenuto a Casalecchio nel tardo pomeriggio di lunedì. La vittima, un’altra signora di 85 anni, viene avvicinata da una donna che si presenta come un’amica del figlio e le chiede di poter mettere una busta con dei preziosi nella sua cassaforte. Così convince l’anziana ad aprirla e la ripulisce del contenuto, circa 30mila euro in gioielli. La signora si presenterà il giorno dopo ai carabinieri a sporgere denuncia, senza però fare riferimento alla possibilità di essere stata drogata.