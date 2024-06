Truffe agli anziani, 500 casi da inizio 2024: Despar e polizia di Bologna insieme per contrastare la criminalità

Bologna, 4 giugno 2024 – Insieme per contrastare la criminalità. La polizia di Bologna e la catena di supermercati Despar hanno dato il via a una collaborazione per estirpare un problema di interesse comune come quello delle truffe agli anziani.

Come ricorda il questore di Bologna Antonio Sbordone, sono stati quasi 500 i casi registrati dall’inizio del 2024, per una media di circa tre al giorno. Il questore è intervenuto in occasione dell’iniziativa di sensibilizzazione ‘Insieme contro le truffe’, organizzata martedì 4 giugno nei pressi del punto vendita Despar di via Di Vittorio.

L’evento si è rivelato essere un’occasione di confronto su un argomento delicato come quello delle truffe agli anziani, sempre più all’ordine del giorno anche in questo 2024. Diversi i temi trattati nel corso dell’iniziativa, dal modo in cui possono potenzialmente agire i truffatori al senso di vergogna che può impedire alle vittime di denunciare.

Un momento di incontro nel quale sono stati consegnati ai presenti volantini informativi e dove erano presenti agenti con il compito di fare giungere il messaggio a più persone possibili, tra le quali possono figurare potenziali vittime.

“Dobbiamo fare di più”

“Questo è un fenomeno criminale su cui bisogna prestare la massima attenzione – dichiara il questore Antonio Sbordone –, l'ho ribadito alla nostra festa della polizia, ma purtroppo non riusciamo a frenarlo. Dall'inizio dell'anno abbiamo registrato circa 500 truffe nei confronti di anziani”. Una minaccia da sconfiggere quindi, collaborando e mettendoci tutto l’impegno possibile.

“Per questo motivo – prosegue Sbordone – dobbiamo fare di più e lo possiamo fare soltanto insieme agli altri, alle altre istituzioni e alle realtà sociali commerciali come questa. Abbiamo l'esigenza di intercettare gli anziani e di spiegarlo. Le tipologie di truffa poi sono numerosissime: il finto poliziotto, il finto carabiniere, ma anche il finto idraulico, il finto assistente sociale ecc.”.

Una delle modalità più utilizzate dai truffatori è quella delle finte storie raccontate per impietosire le vittime così da raggirarle. “Sono più o meno sempre le stesse – conclude il questore – , come un figlio che ha avuto un incidente e ha bisogno di soldi, o lo hanno arrestato. E spesso funzionano. Tanti purtroppo ci cadono e purtroppo tirano fuori i soldi e i gioielli. Le persone escono devastate da esperienze come queste. Crolla il mondo, pensano di essere forti per la loro esperienza, per quello che sanno della vita. Vengono invece messi di fronte alle loro fragilità”.

“L’obiettivo è informare i nostri clienti”

La scelta di combattere questa battaglia partendo da un luogo come il supermercato non è per nulla casuale. “Si tratta di un luogo dove fare la spesa, ma anche di incontro e di informazione – spiega il direttore regionale di Despar per l'Emilia Romagna, Alessandro Urban – l'obiettivo di questa iniziativa è proprio informare i nostri clienti, le persone, per fare in modo che ci siano sempre meno vittime di queste truffe. È il primo tassello e si espanderà in altri supermercati a Bologna e in Emilia-Romagna”.

La campagna di prevenzione, ideata da Aspiag Service con il sostegno della questura di Bologna, prosegue martedì 11 giugno presso il punto vendita Eurospar in via delle Armi.