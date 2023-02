Truffe a Bologna, anziani a ‘scuola’ contro i raggiri

L'incontro a villa Torchi per difendere gli anziani dalle truffe

Bologna, 20 febbraio 2023 – Non solo telefonate allarmate, chiedendo soldi per aiutare parenti in difficoltà. Ma anche piccoli furti al supermercato o per strada, false vendite telefoniche di abbonamenti telefonici, o di fornitori di luce e gas e raggiri on line. L’elenco è lungo e in costante evoluzione.

Per aiutare gli anziani a riconoscere queste ‘trappole’, alla casa di quartiere Villa Torchi, la delegata alla Sicurezza del Comune, Matilde Madrid, la presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni, insieme ai carabinieri e ai vigili urbani, hanno incontrato i pensionati della zona.

Gli appuntamenti

L’incontro è il primo di una serie di appuntamenti – ne sono già stati fissati altri due il 1 marzo alla Croce Coperta e il 7 marzo alla Casa Gialla - che dal Navile si estenderanno a tutti i quartieri di Bologna. “Il tema è quello della prevenzione: dare a tutte le persone più anziane gli strumenti per riconoscere una truffa e capire come comportarsi”, spiega Matilde Madrid, capo di gabinetto del Comune con delega alla Sicurezza. “Alle vittime spesso resta la paura per aver subito una violenza, se non fisica psicologica” e “forte un senso di insicurezza che noi vogliamo contribuire a contrastare”, spiega Madrid. Chi ha subito danni, poi, “può chiedere un contributo a parziale risarcimento al Comume: dopo aver fatto denuncia, si può presentare una richiesta al Punto Sociale in piazza Liber Paradisus”.

I risarcimenti

I risarcimenti vanno da un contributo forfettario di 100 euro, ai 300 euro per riparare porte e finestre danneggiate dai ladri, fino a 500 euro se la truffa è avvenuta quando la vittima aveva appena ritirato alla pensione. “C’è anche la possibilità di avere un supporto psicologico – aggiunge Madrid – per ritrovare la serenità e tornare ad uscire di casa senza timore”.

“Quella di tutelare gli anziani contro le truffe è un’iniziativa a cui teniamo molto – chiosa Federica Mazzoni - . L’abbiamo studiata con i carabinieri, la polizia locale e il capo di gabinetto, Matilde Madrid. I corsi per gli anziani “rientrano nel lavoro che noi intendiamo fare per promuovere la sicurezza a Bologna, facendo un lavoro di comunità” che passa attraverso l’informazione e l’educazione per incentivare “la prossimità e la rete tra le persone e le istituzioni”, aggiunge Federica Mazzoni. “Nessuno è da solo – garantisce la presidente del quartiere Navile - e forze dell’ordine collaborano con le persone e che noi ci siamo per la sicurezza di tutti e di tutte”.

Che incontri come quello organizzato nella casa di quartiere Villa Torri funzionano, lo dimostra la storia di Ornella Lorenzoni, 84 anni, “di cui 40 trascorsi a lavorare in fabbrica, dove – racconta sorridendo – ho imparato a farmi valere”. E anche di fronte ai truffatori, dopo un primo momento di incertezza, ha trovato l’energia per reagire. “Con la scusa che mio nipote aveva fatto un incidente, mi hanno chiesto di portare dei soldi in via Agucchi per farlo liberare – racconta - . La voce dall’altra parte del telefono sembrava uguale a quella di mio nipote. Per fortuna, però, ho avuto la prontezza di telefonare a mio figlio che mi ha detto che stava studiando in camera sua”.

Una storia comune anche ad altre amiche di Ornella: “c’è chi è sceso a ritirare la posta e nel frattempo gli hanno svaligiato la casa, qualche mia amica a cui hanno strappato la catenina o preteso il cellulare”. Un furto lo ha subito anche Roberta Barcaro, 80 anni, anche lei in prima fila. “Ero al supermercato sotto casa e avevo la mano sul carrello, ma quando sono arrivata alla cassa nella borsa non c’era più il portafoglio – racconta – e nemmeno le chiavi di casa. È stato davvero un bel danno”. “Quando vediamo i carabinieri o i vigili urbani ci sentiamo rassicurate”, concludono le signore che da tempo chiedono al Comune di reintrodurre i vigili di quartiere.