Bologna, tre truffe agli anziani in due ore e mezza

Bologna, 6 aprile 2023 – Tre truffe nel giro di due ore e mezza, messe a segno tutte ai danni di anziani, nella zona ovest della città. Il primo episodio è avvenuto alle 10, in via Martin Luther King: un novantenne, al volante della sua auto, è stato affiancato da una coppia che sosteneva che il pensionato, urtando la loro macchina, aveva rotto lo specchietto. I due hanno quindi chiesto i danni all’anziano, che ha subito consegnato loro 270 euro. Solo dopo che la coppia si era allontanata la vittima ha capito di essere caduta in un tranello e ha chiamato la polizia.

Il secondo episodio è avvenuto alle 11.30 in via della Barca. Questa volta due uomini vestiti da carabinieri si sono introdotti a casa di una novantenne dicendo di dover controllare il denaro contante, perché in circolazione c’erano delle banconote false. La signora si è fatta convincere e ha consegnato loro 2.000 euro. Quando i due se ne sono andati in tutta fretta con il contante lei ha capito e ha chiamato la polizia.

Infine, alle 12.20 in via Treves, due finti tecnici si sono presentati a casa di una signora di 85 anni dicendo di dover controllare l’impianto idraulico. Dopo aver distratto la donna, uno dei due ha frugato nell’appartamento. Trovati 800 euro, i due sono scappati. Anche questa truffa è stata segnalata dalla vittima alla polizia.