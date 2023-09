Truffe immobiliari, ecco come evitarle. Incontro a Bologna: “I cittadini devono informarsi”

Bologna, 9 settembre 2023 – Un incontro educativo sulle trattative immobiliari. Nell’Auditorium dedicato ad Enzo Biagi di Salaborsa si è svolto un incontro organizzato dal consorzio ‘Troviamo Casa nella Legalità’ il gruppo di esperti che da anni raccoglie testimonianze e denunce di truffe immobiliari, spesso organizzate da agenti con licenze fasulle.

Le trattative rivestono un ruolo molto delicato. Per questo è necessaria una precisa professionalità da parte di coloro che vi intervengono. Nel corso dell’incontro sono state fornite preziose informazioni e utili consigli ai cittadini, con l’obiettivo di evitare spiacevoli sorprese. Giulia Marani, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura bolognese ha spiegato come individuare un agente immobiliare impostore e cosa fare nel caso costui stesse provando a truffarvi. L’esperta ha mostrato sul proiettore un esempio di tesserino per insegnare al pubblico come percepire le differenze da una carta falsa e una genuina. A rappresentare le istituzioni sul palco il Capitano Stefano Alfieri, comandante del primo Nucleo O.M Guardia di Finanza che assume il ruolo di attività di controllo sul territorio assieme a Giuseppe Dinapoli, commissario della Polizia Locale di Bologna. I due hanno parlato dei loro contributi nella caccia alle truffe e hanno spiegato come rivolgersi alle forze dell’ordine prima e dopo una frode. Il consorzio collabora da sempre con molteplici enti interessati del fenomeno, molti dei quali sono intervenuti oggi sul palco. Giada Grandi, segretario generale della camera di commercio di Bologna, Alessandro Millo, direttore ispettorato del lavoro, Umberto Tosi, delegato consiglio notarile di Bologna, Massimiliano Bonini, presidente provinciale Fiaip – Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali, Roberto Maccaferri, presidente provinciale Fimaa – confcommercio Ascom Bologna, Fabrizio Bassetto, presidente provinciale Anama – confersecenti, Silvia Rostain, vice presidente Assoutenti di Bologna e Sonia Chieffo, Unc – Unione nazionale consumatori di Bologna.

“Il contrasto per questo fenomeno nasce dal basso, i cittadini devono informarsi, chiedere il tesserino obbligatorio e venire a conoscenza delle procedure regolari” ha commentato Maccaferri.