Truffe on-line, doppia denuncia

Compra una borsa griffata online, ma è una truffa. Per il reato sono stati denunciati due uomini, un 48enne napoletano e un 26enne del Bangladesh residente nel napoletano. I fatti sono avvenuti mesi fa a Budrio. Una 30enne ha visto una borsa di Louis Vuitton in vendita su un sito online per un valore di 350 euro e ha deciso di ordinarla. Poco tempo dopo la ragazza è stata contattata da un uomo, il 48enne, che le ha dato i dettagli di un conto su cui fare il versamento, specificando che una volta visto il bonifico le avrebbe spedito la borsa. Il copione, però, è sempre lo stesso: la 30enne ha fatto il versamento di 350 euro sul conto che le era stato indicato, ma la borsa non le è mai arrivata e il telefono dell’uomo risultava irreperibile. Un mese dopo la ragazza ha fatto la denuncia ai carabinieri che sono risaliti ai truffatori.