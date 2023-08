Truffe telefoniche e tramite sms "Il nostro decalogo anti-raggiri"

Come prevenire le truffe. Il Comune di San Giovanni in Persiceto continua la sua battaglia contro i truffatori. Recentemente l’amministrazione aveva organizzato nella sala consiliare un incontro aperto ai cittadini intitolato ‘Come difendersi dalle truffe?’. Ed ora è possibile, sul sito web del Comune, consultare le slide illustrate durante l’incontro e che avevano preparato Luca Nasci, comandante della polizia locale di San Giovanni in Persiceto e Claudio Bertusi, presidente della consulta della legalità, sicurezza e della cittadinanza responsabile. "Gli episodi di truffa – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti – tendono ad aumentare durante il periodo estivo. Rammento ai miei concittadini che è possibile trovare informazioni a riguardo sui nostri canali di informazione".

E il primo cittadino continua: "Sul fronte della sicurezza abbiamo molto lavorato per incrementare la presenza di telecamere sul territorio, molto utili alle nostre forze dell’ordine. Poi ci sono gli assistenti civici e i gruppi di vicinato WhatsApp". E sul tema delle truffe è sceso in campo anche il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, che ha avvisato i suoi concittadini di una truffa telefonica. "A tantissimi miei concittadini – afferma Falzone - è arrivato un sms fraudolento. Che, informando il malcapitato di una presunta comunicazione da parte del Servizio pubblico per il cittadino (che ovviamente non esiste), invita a chiamare un numero". E aggiunge: "È uno squallido sotterfugio per far chiamare un numero a pagamento, che in poco tempo prosciuga il credito. Prestate massima attenzione e non lasciatevi mai fuorviare da comunicazioni che arrivano da mittenti sconosciuti".

Pier Luigi Trombetta