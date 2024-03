Truppi e Sibode Dj, ring sul Crescentone

Sarà un primo maggio sul ring, anche se un ring tutto... musicale. Salgono sul ring in piazza Maggiore per la prima volta uno contro l’altro, (o per la prima volta insieme forse) Giovanni Truppi, all’angolo destro, ormai bolognese d’adozione e peso massimo della canzone d’autore italiana, uno che sa sganciare pugni allo stomaco come nessuno, con i suoi brani che lasciano tagli e profonde lacerazioni. E all’angolo sinistro Sibode Dj, l’inventore dell’electro-bobalin, il solitario sexy looper con beatbox, tromba, tastiera e chitarra.

I loro corpi e la loro musica si sfideranno mettendosi alle corde vicendevolmente, mostrando i propri muscoli in 5 memorabili round. A voler fare paragoni importanti, si potrebbe chiamare in causa addirittura l’incontro-scontro di Muhammad Alì e George Foreman, storico incontro di pugilato, disputato il 30 ottobre 1974 a Kinshasa (per la cronaca, vinto da Alì). Anni dopo, i due divennero amici. Qui invece l’amicizia c’è già e vedrà Giovanni Truppi e Sibode Dj a tratti abbracciati cercando entrambi un pertugio per sferrare un gancio da Ko al pubblico coi propri guantoni grondanti suoni e parole.

La storia inizia dopo il primo incontro che si è tenuto al Locomotiv il 14 dicembre scorso quando i due artisti hanno deciso di intraprendere questo nuovo viaggio musicale insieme, pronti a calcare 5 palchi (partono da Torino per arrivare a Napoli) che per l’occasione si trasformeranno in ring. La prima parte dello spettacolo vedrà come protagonista Sibode Dj, che oltre ad eseguire un repertorio in solo, si unirà a Giovanni Truppi e la sua band con la tromba. La band di Truppi è formata da Frankie Bellani (tastiere, synth), Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Stefano Tamborrino (batteria).

Il tour è organizzato da Ponderosa Music & Art e i biglietti sono già in vendita a partire da lunedì sui principali circuiti di vendita e su ponderosa.it.