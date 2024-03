Truppi fra Purcell e Weill

È un performer eclettico Giovanni Truppi, musicista, cantautore, scrittore che nel 2022 è approdato sul palcoscenico dell’Ariston per il 72esimo Festival di Sanremo, protagonista dell’appuntamento di Parliamo d’Opera dedicato al dittico operistico Dido and Aeneas (Didone ed Enea) di Henry Purcell e Die sieben Todsünden (I sette peccati capitali) di Kurt Weill, rappresentato in prima assoluta al Comunale Nouveau dal 16 al 21 marzo.

L’incontro, in programma oggi alle 18.30 in Salaborsa, vede Truppi dialogare con i giornalisti Pierfrancesco Pacoda, curatore della rassegna, e Luca Baccolini, a partire dai temi più attuali che emergono dal capolavoro barocco di Purcell e dal lavoro novecentesco di Weill su testo di Bertolt Brecht, nato come chiara denuncia all’umanità corrotta dal capitalismo.

Truppi ha collaborato con artisti come Calcutta, Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Dario Brunori. Nel 2021 ha scritto un libro, L’avventura (La Nave di Teseo), e il suo ultimo album uscito per l’etichetta Universal l’anno scorso, Infinite possibilità per esseri finiti, prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, è arrivato tra i finalisti delle Targhe Tenco 2023.

’Parliamo d’Opera 2024’ vede la partnership di Rekeep. Gli incontri, a ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite, sono realizzati dal Teatro Comunale in collaborazione con il Settore Cultura e creatività e il Settore Biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna, nell’ambito delle azioni di Bologna Città della Musica Unesco.