Gianni Gennasi

IL BANDO

Non c’è gara non c’è inganno, vince sempre lui e non fa neanche fatica: gli avversari restano ai box. In saecula saeculorum, Sabino Grossi, alla guida del Centro dell’auto, arriva primo e unico nel GP delle macchine da spostare, tariffe stellari e recuperi in notti buie e malmostose. Per altri due anni alla corsa milionaria si è iscritto il solito noto e basta. Tu chiamale se vuoi rimozioni.

SU BICI ELETTRICA

In via Stalingrado ai 73 kmh, senza pedalare né sudare, poi ti spiego il perché. Fermato, multato e appiedato. Un uomo solo al comando (dei vigili).