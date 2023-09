Tubatura esplode in un negozio Ferito gravemente un operaio Il testimone: "Era una palla di fuoco"

di Nicoletta Tempera

"Era una palla di fuoco, ho visto una palla di fuoco". Continuava a ripetere così, tra le urla e lo choc, il negoziante pakistano di via Argia Magazzari. A due passi dal suo negozio, la saracinesca divelta di un locale, un’auto distrutta e vetri ovunque. E quella "palla di fuoco", descritta con tanta crudezza, un ragazzo di 33 anni romeno, l’operaio che stava lavorando all’interno del locale distrutto da un’esplosione che lo ha investito in pieno. Erano le 15,30 di ieri pomeriggio, quando il boato ha spaventato tutto il quartiere. Dal vicino comando della Guardia di Finanza, i militari sono subito corsi a vedere cosa fosse accaduto.

Ed era terribile. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, arrivata in via Magazzari assieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, il trentatreenne stava lavorando all’interno del negozio, in via di ristrutturazione, quando sarebbe esplosa una tubatura del gas. La deflagrazione lo ha investito in pieno, con una violenza tale da sfondare la saracinesca abbassata per metà e colpire anche una Seicento parcheggiata di fronte al negozio, facendo esplodere finestrini e gomme della macchina. Il ragazzo, a torso nudo, avvolto dalle fiamme, è riuscito a correre fuori a chiedere aiuto. Prima al negoziante straniero, che non è riuscito, immobilizzato dal terrore, a reagire; poi a un altro commerciante della strada, che ha invece subito aiutato il trentatreenne, spegnendo il fuoco e chiamando i soccorsi.

Il giovane operaio è stato trasportato d’urgenza, in codice di massima gravità, all’ospedale Maggiore, da cui in serata è stato trasferito al Bufalini di Cesena, a causa delle ustioni riportate. Le sue condizioni sono critiche. Anche il negoziante pakistano, che ha continuato a urlare, per ore, fuori di sé, ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. Sono stati prima i poliziotti a tentare di calmarlo, senza riuscirci perché l’uomo era troppo sconvolto. Poi i sanitari lo hanno sedato e trasportato al Sant’Orsola. Durante i concitati minuti che hanno fatto seguito all’esplosione, decine di persone sono scese in strada per vedere cosa fosse accaduto.

Intanto, la strada è stata chiusa, da entrambi i lati, per consentire il lavoro dei vigili del fuoco, impegnati a cercare di stabilire l’esatta dinamica che ha portato alla terribile esplosione.