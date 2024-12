Tubatura gas rotta per i cantieri del tram: residenti evacuati in via Riva Reno a Bologna

Bologna, 14 dicembre 2024 – Una tubatura del gas a bassa pressione è stata perforata oggi intorno a mezzogiorno in via Riva Reno. Il danno sarebbe stato provocato nel corso di alcuni lavori del tram nella strada.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiesto l’evacuazione di tutte le abitazioni interessate dalla perdita: dal civico 13 al 27. Si tratta di circa 20 persone.

In via Riva di Reno sono subito intervenuti anche i tecnici di Hera, che stanno realizzando un bypass per permettere di riavviare la fornitura alle utenze interessate, mentre sono già in corso gli interventi di riparazione. Sono una ventina le persone che sono state costrette a lasciare di fretta le loro case. Da quanto si apprende il guasto potrebbe essere risolto già nel corso di questo pomeriggio.

La Lega: Lepore dov’è?

"Non è il primo episodio di danni alle reti cittadine causati dai cantieri - commenta Matteo Di Benedetto della Lega -. Mi chiedo se le mappatura consegnate dal Comune fossero adeguatamente aggiornate. Nel frattempo, Lepore, invece che andare dai cittadini evacuati, è impegnato a spostare gli equilibri politici con il rimpasto di giunta. Un primo cittadino responsabile si sarebbe recato immediatamente da coloro che sono rimasti fuori di casa a causa del cantiere da lui fortemente voluto. Bisogna prendersi le proprie responsabilità politiche. Bologna merita di più.”

In Valsamoggia è ancora emergenza

Non c’è proprio pace, in questi giorni a Bologna e dintorni con il gas: nel vicino maxi Comune di Valsamoggia sono ancora in corso le operazioni per riallacciare le migliaia di persone rimaste al freddo dopo il guasto a una mega conduttura. I tecnici Hera stanno ancora passando casa per casa per riattivare il contatori uno per uno. La raccomandazione è “ di evitare manovre autonome che, oltre a non rispettare le procedure di sicurezza, possono provocare danni e ritardi al ripristino della pressurizzazione della rete”.