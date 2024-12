Tubatura riparata a Valsamoggia, utenze riattivate ma parte l’inchiesta

Valsamoggia (Bologna), 15 dicembre 2024 – Giornata di lavoro intensa quella di ieri per i sessanta operatori Hera che in due giorni hanno portato a termine quasi completamente la riattivazione, una ad una, delle circa seimila utenze alle quali è stata interrotta la fornitura di gas metano a seguito della falla aperta nella condotta ad alta pressione perforata nel tardo pomeriggio di giovedì scorso da una macchina operatrice attiva a lato della via Lunga di Crespellano, tra la via Emilia e il tracciato della Nuova Bazzanese. La falla è stata riparata nella mattinata di venerdì e subito dopo è stato riaperto il flusso del combustibile fossile nella condotta. A questo punto è partita la riattivazione di tutti i contatori delle singole abitazioni, disalimentati da subito, a cominciare dalla cabina primaria e dalle cabine secondarie per evitare danni ai rifornimenti e alle caldaie.

Una procedura che ha richiesto gradualità di ripristino per evitare danni ulteriori in conseguenza di un evento sul quale si è avviata una indagine che dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’evento e verificare le responsabilità della ditta con sede a Lecce, incaricata da Enel attraverso un subappalto di una impresa con sede in Spagna, che poco dopo le 16 di giovedì scorso ha aperto la falla nella condotta ad alta pressione attraverso la quale scorre il metano che alimenta abitazioni, servizi e aziende tra Valsamoggia, Anzola Emilia, Castelfranco Emilia e Monte San Pietro. Evento all’attenzione delle polizie locali di Valsamoggia e di Anzola dell’Emilia, e dei carabinieri delle stazioni che fanno capo alla Compagnia di Borgo Panigale. E sul quale si attende una eventuale azione della Procura in merito ai danni materiali, alle ipotesi di danneggiamento colposo e di interruzione di pubblico servizio.

Dalle prime informazioni sugli effetti della dispersone del gas subito dopo la rottura potrebbe non configurarsi un danno ambientale. Serviranno poi approfondimenti sulle autorizzazioni acquisite, sulle procedure adottate nell’azione di perforazione del terreno e nelle informazioni fornite alla ditta sulla rete delle condutture esistenti al di sotto o a lato della sede stradale. Intanto Enel ha già chiarito che la ditta è in regola con tutte le procedure previste dal contratto. La sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, attraverso i canali social istituzionali ha aggiornato passo passo lo stato di progressione delle riattivazioni che nella tarda serata di ieri erano state portate a termine con la sola esclusione dei casi nei quali non sia stato possibile accedere ai contatori.