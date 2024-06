Tubature e sistema fognario. Studio per proteggere la frazione

Oltre un milione e settecentomila euro per salvare la località Castello (Castel Maggiore) dalle alluvioni. Il Comune, dopo gli eventi alluvionali che nel maggio dello scorso anno hanno investito Castello, borgata storica dove ci sono anche attività produttive, ha commissionato ad un esperto del settore, l’ingegnere Carlo Baietti, uno studio in grado di rappresentare un punto fermo sulle misure da adottare per scongiurare le conseguenze di questi eventi.

"Lo studio – spiega il sindaco Belinda Gottardi – ci è stato consegnato e lo abbiamo recepito con una delibera di giunta. Ora ci stiamo attivando presso gli enti preposti per finanziare e realizzare le misure proposte nel documento". La zona di Castello in occasione di condizioni meteo avverse, legate ad abbondanti precipitazioni, ciclicamente subisce danneggiamenti alle strutture pubbliche e private, con problemi legati sia all’innalzamento del livello idrometrico del corso d’acqua che al corretto funzionamento del sistema di drenaggio. "Lo studio idraulico del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche – continua il sindaco - è stato svolto con l’obiettivo di valutare la migliore risoluzione progettuale possibile".

"Oltre all’adozione di tubazioni con maggiore portata in via Albertina, Piazza Martiri della Libertà e in parte in via Giacomo Matteotti, lo studio prospetta la creazione di un sistema fognario che permetta lo scarico di parte della portata nel Navile, in caso delle maggiori piene", continua la sindaca. E aggiunge: "Ciò attraverso un sistema di sollevamento, con una camera di volume utile pari a 220 mc, e 4 pompe - più una di riserva - azionate da inverter e funzionanti rispetto al livello nel Navile e quello in camera di carico. La stima sommaria dei lavori prevede un costo complessivo di realizzazione del progetto di circa 1.720.000 euro".

p. l. t.