Tubature sempre rotte: serve un vero intervento

Come residenti di via delle More segnaliamo le continue rotture delle tubature dell’acqua, in una stradina di nemmeno 100 metri. Di recente ce ne sono state due, con seri danni alle cantine e ai piani seminterrati. L’ultima, il 24 settembre. La soluzione? Arriva era, delinea la zona, arriva il pronto intervento, scava buche profonde, sostituisce il pezzettino spaccato e richiude con toppe pericolose... Serve in intervento risolutivo.

I residenti