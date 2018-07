Bologna, 20 luglio 2018 - «Per fronteggiare gli eventi siccitosi, sempre più dirompenti, la parola d’ordine è una sola: pianificare». Cambiamenti climatici e servizio idrico: si è sviluppato intorno a questo binomio il convegno promosso dal gruppo Hera, andato in scena nella sede della multiutility, in viale Berti Pichat.

Una sorta di ‘stati generali dell’acqua’, con docenti, tecnici ed esperti del settore chiamati a rispondere alle nuove sfide di un servizio minacciato da eventi fuori dalla norma ormai all’ordine del giorno, con particolare attenzione al contrasto alle rotture delle reti acquedottistiche, alla tutela delle risorsi naturali e all’uso efficiente dell’acqua.

Il trend delle rotture delle reti acquedottistiche nel territorio bolognese ha visto una situazione stabile negli anni 2015 e 2016, con 0,9 rotture per chilometro di rete all’anno, prima di raggiungere un picco durante l’ultima annata (1,07 rotture per chilometro di rete).

Il 2017 è passato alla storia come uno degli anni più torridi dell’ultimo secolo, registrando un incremento di rotture delle tubature del 18%: la comunità scientifica ha rilevato una diminuzione delle precipitazioni pari al 30%, rispetto alla media registrata nel periodo 1971-2000.

La siccità, di conseguenza, ha portato i terreni a inaridirsi e quindi a indurirsi, determinando uno stress meccanico che ha alimentato il rischio di rottura delle reti.

Aspetti che fanno capire quanto sia importante l’aspetto preventivo, come sottolinea Stefano Venier, ad di Hera: «L’obiettivo di tutti è dare vita a un sistema idrico resiliente, con elementi capaci di rispondere all’incertezza dei cambiamenti climatici – puntualizza –: il clima non è solo strategico per la pianificazione dei sistemi idrici, ma incide direttamente sulla capacità di fornire il servizio».

Oggi, «una città su quattro soffre di problemi idrici: c’è bisogno di una call to action che coinvolga tutti gli attori del settore, così come le i cittadini e le imprese, che giocano un ruolo centrale nell’uso intelligente e consapevole della risorsa».

Mitigazione, adattamento o promozione dell’economia circolare: sono queste le tre tipologie di soluzioni emerse durante l’incontro. «Serve un’elaborazione congiunta di azioni di mitigazione e business – conclude Venier –, affiancate dalla promozione di soluzioni che privilegino il riutilizzo dell’acqua da parte degli enti istituzionali».