Si rompe un tubo dell’acqua, auto sprofonda in una voragine

Casalecchio di Reno (Bologna), 26 giugno 2025 – Si rompe un tubo dell’acqua e si sfiora anche la tragedia a Casalecchio di Reno. Infatti un'automobile è stata quasi inghiottita nella voragine che si è formata, oltre a vari allagamenti in cantine e garage con via Ugo Bassi interrotta e tanti disagi per la cittadinanza e non solo.

Una macchina rischia di cadere in una voragine a Casalecchio di Reno che si è formata per la rottura di un tubo dell'acqua

La strada centrale, riqualificata due anni fa, è molto percorsa da automobili e autobus: è stata chiusa fin dal primo mattino per il pericolo costituito dai cedimenti di diversi tratti che corrispondono al percorso del tubo che si è squarciato nella notte riversando per diverse ore acqua potabile in strada e lungo i fossi.

“Non è la prima volta che si verifica un episodio simile in questo tratto di strada – sottolinea il sindaco Matteo Ruggeri – e ne siamo pienamente consapevoli. Per questo abbiamo richiesto un’ispezione approfondita della rete idrica di Hera al fine di valutarne il completo rifacimento. Ritengo inaccettabile che si continui a convivere con problemi ricorrenti senza intervenire in modo risolutivo. Staremo al fianco dei residenti per garantire che venga trovata una soluzione definitiva. E che questo avvenga al più presto”.