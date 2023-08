Tubo dell’acqua rotto oggi in Via San Vitale a Bologna: strada chiusa e bus deviati

Bologna, 25 agosto 2030 – Tubo rotto e perdita d’acqua, come se ne sono viste tante in quest’estate. Via San Vitale è chiusa da piazza Aldrovandi in direzione centro per lavori urgenti di ripristino da parte di Hera. Lo fa sapere il Comune in una nota. In particolare, i lavori (già in corso) comportano deviazioni al traffico e al trasporto pubblico.

Bus deviati

Le linee bus 14, 19 e 25 sono deviate su Viale Filopanti, Via Irnerio, Via Indipendenza, Via Ugo Bassi da dove riprendono il percorso di linea.

Via San Vitale è chiusa da piazza Aldrovandi

La linea 27 è deviata su Viale Carducci, Via Dante, Via Santo Stefano, Via Farini, via Carbonesi, Via Barberia, Piazza Malpighi, Via Ugo Bassi, Via Indipendenza da dove riprende il percorso di linea