Tubo, bidone e foglio. Il ritorno di Greta in piazza Maggiore

È partita da via delle Donzelle, sede della Fondazione del Monte che ospita attualmente una sua nuova mostra Il tempo non esiste, il reenactment (rievocazione, ndr) di tre storiche performance di Greta Schödl. L’artista austriaca, quasi 95 anni di cui 70 trascorsi sotto le Due Torri, che dal prossimo 20 aprile sarà con i suoi marmi scritti alla mostra principale della Biennale di Venezia, ieri mattina è arrivata in piazza Maggiore col Tubo, il Bidone e il foglio bucato della Strassenpoesie, che nel 1978 furono protagonisti delle sue performance negli stessi luoghi. Attraverso documenti e fotografie, tra cui un nucleo di scatti del fotografo bolognese Nino Migliori, i visitatori della mostra avranno occasione di entrare a contatto anche con la pratica performativa di Greta Schödl, impegnata tra gli anni Settanta e Ottanta, ma ieri in piazza, quella rievocazione grazie a studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti, è stata anche l’occasione per la nostra città, di stringersi attorno a questa artista che i cittadini hanno sostanzialmente imparato a conoscere da un anno.

Tante foto, le tv, la gente comune che le stringe la mano. Ma a chi le domanda cosa provi a essere celebrata e riconosciuta, la sua risposta è a solito: "Mi sento come sempre, continuo a lavorare". E non soi monta la testa: "Quando il direttore della Biennale è venuto nel mio studio- racconta- ha visto le mie cose, gli sono piaciute e ha scelto i miei marmi con la mia scrittura, punti luce che parlano un linguaggio non verbale, non musicale, vibrazionale, che penetra negli altri e suscita una reazione".

Benedetta Cucci