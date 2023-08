Tubo rotto in via Saffi, ripristinato il servizio idrico

I residenti di via Saffi possono tirare un sospiro di sollievo. I lavori per il ripristino dell’acqua, dopo la rottura del tubo che aveva creato non pochi disagi a circa un centinaio di appartamenti, sono terminati nella tarda serata di mercoledì. Hera, che si è occupata dell’intervento, ha fatto sapere che il servizio è stato ripristinato intorno alle 2 di notte. La rottura delle tubature era avvenuta all’angolo della via con via Montello, proprio di fianco al cantiere per il rifacimento della copertura del torrente Ravone. L’interruzione aveva riguardato una quindicina utenze per un totale di circa 100 appartamenti.

I cittadini avevano inoltre segnalato alcuni allagamenti nelle cantine. Per limitare il disagio, i tecnici di Hera, avevano consegnato dei cassoni con i sacchetti dell’acqua. Non è ancora chiaro a cosa sia dovuta la rottura del tubo, non c’è infatti la conferma che l’incidente sia stata una conseguenza diretta dei lavori ripristino dei cantieri del torrente e del tram.