Tubo rotto a Bologna: via degli Ortolani chiusa fino a domani. Scuola e 100 famiglie senz’acqua

Bologna, 13 marzo 2023 – Nella tarda mattinata di oggi si è verificata la rottura di una condotta idrica all’altezza di via degli Ortolani. Il guasto ha imposto la chiusura al traffico della strada nel tratto compreso tra Rotonda Brigata Paracadutisti Folgore e via Val d'Aosta, in direzione centro.

L’accesso è consentito solo ai residenti di via Tevere-via Cavedone e via Ortolani fino al civico 28. Hera è al lavoro per ripristinare il servizio della rete idrica entro la serata di oggi, poi occorrerà tutta la giornata di domani per il ripristino della strada e per l’asfaltatura.

La condotta serve un centinaio di famiglie e una scuola d’infanzia. Hera è sul posto per la distribuzione di sacchi di acqua per limitare il più possibile i disagi.

In accordo con l’azienda di trasporto pubblico, sono stati istituiti itinerari alternativi per le linee di autobus il cui percorso prevede il transito in via degli Ortolani direzione centro.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute.

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono rivolgersi anche per segnalare guasti e rotture.