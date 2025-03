Tuffo nelle Vetrine rossoblù. Dalla piscina Carmen Longo al tifoso... Lupo Alberto

Non ci si ferma davvero più. Come se l’entusiasmo non fosse già alle stelle, ieri è arrivata anche l’esaltante vittoria del Bologna a Venezia. Un gol di Riccardo Orsolini che continua a tenere accesa la fiammella dell’Europa, nell’abbraccio di tutta la città. Si arricchisce sempre di più, infatti, la serie di negozi che hanno aderito alla campagna lanciata da Confcommercio Ascom, Vetrine rossoblù. La rappresentazione quotidiana, si potrebbe anche dire, dell’affetto delle attività bolognese, così come di tutta la cittadinanza, nei confronti della squadra di mister Vincenzo Italiano.

La chiamata a rivestire di colori rossoblù, fra tradizione e creatività, è iniziata l’anno scorso, quando per la prima volta si è intravisto il sogno Champions League. Ma, quest’anno che la squadra è di nuovo in corsa per una competizione europea, tutta la città metropolitana è tornata a far sentire la propria vicinanza, come stiamo raccontando su queste pagine.

Fra le attività che si sono sbizzarrite nel decorare le proprie vetrine, c’è anche Ricci Assicurazioni, in piazza Papa Giovanni XXIII, ad Anzola dell’Emilia. Che ha puntato sull’ironia. In vetrina, infatti, campeggia una grande illustrazione con i personaggi di Lupo Alberto e le auto che si scontrano non potevano che essere una di colore rosso e l’altra... blu.

Tornando decisamente più vicino allo stadio, anche la grande vetrata della piscina olimpionica Carmen Longo, del circuito So.ge.se. ora sfoggia una nuova veste. Chi si affaccia a vedere le vasche sottostanti, infatti, potrà osservare la scritta Forza Bologna, con tanto di sciarpa della squadra, maglie e palloni e altri simboli di bolognesità come, ad esempio, il Nettuno con tanto di tridente.

La corsa per sostenere la squadra è appena iniziata. Tanti commercianti, infatti, stanno inviando le foto delle proprie creazioni. Che i cittadini, anche grazie al coupon che pubblichiamo, potranno votare ancora nelle prossime settimane.