Tullio Pericoli: nei disegni abbozzati esce l’anima dei personaggi

di Pierfrancesco Pacoda

È un’opera ponderosa, ’Ritratti di ritratti’ (Adelphi). Un libro confessione che racchiude, cataloga la lunga esperienza umana e artistica di Tullio Pericoli. Il celebre disegnatore e pittore presenta l’opera oggi alle 18) in Salaborsa, per la rassegna ’Le voci dei libri’ insieme a Anna Ottani Cavina.

Pericoli, sfogliare ’Ritratti di ritratti’ è come entrare nel suo atelier, nei luoghi privati della creazione.

"Immaginarlo, scegliere il materiale, selezionare, scartare, è stato come compiere, per la prima volta, un viaggio nella mia mente, nei mie archivi fantastici, per cercare il filo conduttore di un lavoro durato decenni che non avevo mai realmente razionalizzato".

È vero che è stato Giovanni Testori a convincerla a lavorare su questo libro?

"Si, è stato lui, frequentatore assiduo del mio studio a dirmi che era arrivato il momento di offrire uno sguardo diverso sui miei disegni. Sino a quel momento era conosciuto solo l’aspetto pubblico dei miei ritratti, le opere finite. Secondo Testori, invece, la vera anima delle persone ritratte risiedeva in maniera profonda negli schizzi preparatori, negli esperimenti".

Così ha aperto i suoi archivi.

"Sono emersi sogni e segni dimenticati, ricordi di incontri meravigliosi, conversazioni appassionate, scambi di idee con tantissime personalità che ho conosciuto e che poi sono diventate ritratti".

Quale è il suo metodo di lavoro?

"Il ritratto è il punto di arrivo di un processo molto elaborato. Analizzo le foto della persona della quale devo fare il disegno. E poi mi dedico alla sua produzione, i libri che ha scritto, i film, le rappresentazioni teatrale. E da questa immersione nel loro sapere scaturisce l’opera, ancora di più che dalla conoscenza personale". La lista dei ritratti che hanno reso celebre il suo lavoro e che si ritrovano nel suo libro sembra davvero infinita. Da Pasolini a Picasso, da Fellini a Borges, sfila la grande cultura internazionale.

Ci sono dei lavori con i quali sente di essere davvero entrato nel cuore delle figure?

"E’ davvero difficile scegliere in una produzione che è una parte importante della mia vita. Sicuramente una relazione straordinaria è stata quella con Umberto Eco, una delle persone che ho ritratto di più. Non sempre si complimentava. Una volta mi disse che non si riconosceva assolutamente nel modo in cui io l’avevo ritratto. Ma in quei tratti, osservò, vedeva suo padre, sua madre, i suoi nonni, gli avi. E’ stato il complimento più bello che abbia mai ricevuto".

Indimenticabili i suoi ritratti del grande drammaturgo Samuel Beckett.

"Sono tra i miei preferiti, perché sono riuscito a fare del suo viso, scavato, solcato da rughe, una sorta di libro dove sono impressi i suoi testi, che diventano parte integrante della sua carne".