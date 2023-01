Tumore al rene, la ricerca del Sant’Orsola

Passo avanti della ricerca per la prevenzione delle metastasi dopo un intervento per un tumore al rene.

"Ho partecipato, insieme all’Oncologia medica diretta dal Professor Andrea Ardizzoni a uno studio internazionale che ha arruolato 778 pazienti in 28 Paesi del mondo operati di tumore al rene – spiega l’oncologo Francesco Massari (nella foto) dell’Irccs Sant’Orsola – tra i quali venti operati nell’Urologia del professor Eugenio Brunocilla. Questi pazienti solitamente dopo l’intervento sono sottoposti a una fase di osservazione clinica per almeno cinque anni. Lo studio prevedeva la somministrazione di una immunoterapia per un anno con la molecola atezolizumab". La sorpresa è arrivata al termine della ricerca.

"Lo studio ha dimostrato che non occorre somministrare questa molecola per la prevenzione delle metastasi – osserva Massari –, perché non ridurrebbe il rischio di comparsa delle recidive. Ma la ricerca va avanti e attualmente anche nel nostro Policlinico è attivo un altro trial clinico rivolto ai pazienti sottoposti all’asportazione del rene colpito dal tumore e nuove molecole continuano a essere sperimentate in questa fase della malattia".

Il lavoro è stato presentato al congresso europeo di oncologia medica e poi pubblicato sulle riviste scientifiche Lancet e Nature Reviews Urology.

Massari è uno degli unici due autori italiani dell’articolo, responsabile di questa sperimentazione sulla molecola per l’Oncologia del Sant’Orsola ed è anche ricercatore dell’Alma Mater, esperto delle neoplasie del tratto genito-urinario.

d. b.