Tumore al seno, la carovana Lilt per la campagna di prevenzione

Sono state oltre cinquanta le visite senologiche gratuite realizzate nei giorni scorsi nelle frazioni di Ripoli Santa Maria Maddalena e di Lagaro, tra i territori di San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli. Iniziativa organizzata nell’ambito della campagna di prevenzione ‘Ottobre rosa’, alla quale hanno aderito molte donne, a dimostrazione che i dieci anni di collaborazione tra il territorio e la Delegazione metropolitana della LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sono stati importanti per consolidare la presenza sul territorio. Soddisfatto di questi numeri Francesco Rivelli, presidente della sezione bolognese LILT: "Anche quest’anno la campagna di prevenzione contro il tumore al seno ha avuto grande successo in questo territorio per quello che, purtroppo, si conferma il ‘big killer’ numero uno, rappresentando oltre il 30% di tutti i tumori che colpiscono circa 56mila donne. Se da una parte continua ad aumentare l’incidenza, dall’altra si riduce la mortalità. Tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto di tanti volontari, di aziende del posto, dell’amministrazione comunale, del sindaco Alessandro Santoni e del dottor Valerio Veduti."

L’Associazione Metropolitana Lilt di Bologna infatti, ha aperto gli ambulatori della sede Val di Setta, e di altre sparse nella provincia, a tutte le donne che non rientravano nello screening regionale. Un’azione voluta per visitarle, sensibilizzarle e informarle sui fattori di rischio e la periodicità dei controlli.

"Questa campagna di prevenzione così come le tante iniziative che ogni anno si fanno a sostegno della promozione sono importanti per portare avanti le fondamentali attività di sensibilizzazione e informazione su stili di vita più sani, visite preventive che permettono diagnosi precoci, sostegno psicologico gratuito a pazienti oncologici e ai loro familiari – sottolinea Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro - Tutto questo è reso possibile grazie al grande impegno della sezione locale che da molti anni è impegnata per diffondere la cultura della prevenzione. Per questo ringrazio veramente tutti, soprattutto i volontari per la grande dedizione e la speciale sensibilità che quotidianamente mostrano".